Знищений російський танк, фото: LB.ua

https://racurs.ua/ua/n217574-shist-eyfelevyh-vej-metalu-syly-oborony-cogorich-znyschyly-vje-tysyachnyy-rosiyskyy-tank.html

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Сили оборони України у 2026 році знищили вже понад тисячу російських танків — це результат щоденної роботи артилеристів, операторів безпілотних систем, протитанкістів, пілотів і піхоти.

Про це сьогодні, 23 листопада, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Від початку цього року армія рф уже втратила 1004 танки, — зазначили у Генштабі.

У Генштабі зазначили, що із загальної кількості броньованої сталі цих танків можна було б зібрати шість ейфелевих веж:

основні танки армії РФ — Т-72, Т-80 і Т-90 — важать від 41 до 46 тонн кожен. Тож 1 тис. знищених машин — це приблизно 45 тис. тонн броньованої сталі;

на металеву конструкцію Ейфелевої вежі пішло близько 7,3 тис. тонн заліза. Тож із металу російських танків, знищених лише цього року, можна було б звести шість таких веж.