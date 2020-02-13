Я здесь живу: прописку в Украине заменят декларативной регистрацией, фото — Деловой Славянск

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Ракурс

Декларативную регистрации места проживания намерены ввести в Украине.

Принцип классической «прописки», согласно которой граждане обязательно должны были регистрироваться в органах власти региона, в котором проживают, правительство хочет в ближайшее время заменить так называемым декларативным принципом регистрации.

О преимуществах этого принципа заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в эфире радио «UA: Общественное вещание», сообщает «Прямой».

Этот проект Кабмина ведет глава Минцифры Михаил Федоров. В основу реформы положен опыт Нидерландов, когда люди декларативно сообщают власти, что проживают по определенному адресу.

После этого идет сообщение к владельцу соответствующей недвижимости, и он должен это подтвердить. Это все можно сделать дистанционно в несколько кликов. Надеюсь, что в ближайшее время это будет сделано, — рассказал Дубилет.

Прописка была советской системой контроля и управления миграцией граждан. В СССР она достигла пика во времена господства сталинизма. Система прописки была важным инструментом тоталитаризма, потому что развила жесткую феодальную привязку населения к определенным территориям в государстве.

Сегодня «Ракурс» сообщал о другой иновационной идее Кабинета министров. В правительстве изучают возможность использования данных спутника для проведения переписи населения на оккупированной части Донбасса и в оккупированном Крыму. Представители власти уже встречались по этому вопросу с представителями ООН.