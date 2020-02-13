Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Я здесь живу: прописку в Украине заменят декларативной регистрацией, фото — Деловой Славянск

Я здесь живу: прописку в Украине заменят декларативной регистрацией

13 фев 2020, 17:54
999

Декларативную регистрации места проживания намерены ввести в Украине.

Принцип классической «прописки», согласно которой граждане обязательно должны были регистрироваться в органах власти региона, в котором проживают, правительство хочет в ближайшее время заменить так называемым декларативным принципом регистрации.

О преимуществах этого принципа заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в эфире радио «UA: Общественное вещание», сообщает «Прямой».

Этот проект Кабмина ведет глава Минцифры Михаил Федоров. В основу реформы положен опыт Нидерландов, когда люди декларативно сообщают власти, что проживают по определенному адресу.

После этого идет сообщение к владельцу соответствующей недвижимости, и он должен это подтвердить. Это все можно сделать дистанционно в несколько кликов. Надеюсь, что в ближайшее время это будет сделано, — рассказал Дубилет.

Прописка была советской системой контроля и управления миграцией граждан. В СССР она достигла пика во времена господства сталинизма. Система прописки была важным инструментом тоталитаризма, потому что развила жесткую феодальную привязку населения к определенным территориям в государстве.

Сегодня «Ракурс» сообщал о другой иновационной идее Кабинета министров. В правительстве изучают возможность использования данных спутника для проведения переписи населения на оккупированной части Донбасса и в оккупированном Крыму. Представители власти уже встречались по этому вопросу с представителями ООН.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Украинцы до сих пор ждут в Ухане: эвакуированные из-за коронавируса британцы вышли «на свободу» после карантина

В Великобритании отпустили домой 83 граждан, отбывших две недели карантина после того, как власти эвакуировали их из заблокированного вследствие вспышки нового коронавируса китайского города Ухань. Украинцы до сих пор ждут эвакуации из Уханя

Новости мира
17:35

Передел областей пока не набирает 226 голосов в Раде — Корниенко

Вопрос передела границ областей и уменьшения их количества пока не набирает 226 голосов в парламенте, заявляют в правящей фракции «Слуга народа». Другой проблемный вопрос: нужно ли оставлять окружные (уездные) советы

Новости Украины
17:24