Скорая помощь. Фото: Dela.ru

https://racurs.ua/n133666-dopolzesh-v-rossii-paralizovannogo-pacienta-vybrosili-iz-skoroy-pomoschi-v-sneg-video.html

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В России вряд ли можно рассчитывать на скорую помощь. В городе Каменске-Уральском Свердловской области обездвиженного пациента врачи выбросили прямо в снег с кареты скорой помощи и уехали. У мужчины было ущемление нервов и он не мог передвигаться на ногах.

Видео данного инцидента опубликовал в своем Telegram-канале LIFE SHOT, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Мужчину сначала доставили на скорой помощи в одну больницу, затем в другую, но везде было отказано в приеме пациента. После этого врачи скорой помощи просто выбросили парализованного мужчину возле приемного отделения больницы и уехали.

Пациент смог позвонить родственникам, чтобы ему вызвали такси. А вот к автомобилю такси мужчине пришлось добираться самому по-пластунски в снежной жиже.