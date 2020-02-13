Швидка допомога. Фото: Dela.ru

https://racurs.ua/ua/n133666-dopovzesh-u-rosiyi-paralizovanogo-paciienta-vykynuly-zi-shvydkoyi-dopomogy-v-snig-video.html

Ракурс

У Росії навряд чи можна розраховувати на швидку допомогу. У місті Каменськ-Уральському Свердловської області паралізованого пацієнта лікарі викинули прямо в сніг з карети швидкої допомоги і поїхали. У чоловіка був утиск нервів і він не міг пересуватися на ногах.

Відео даного інциденту опублікував у своєму Telegram-каналі LIFE SHOT, посилаючись на джерело в екстрених службах.

Чоловіка спочатку доставили на швидкій допомозі в одну лікарню, потім в іншу, але скрізь було відмовлено в прийомі пацієнта. Після цього лікарі швидкої допомоги просто викинули паралізованого чоловіка біля приймального відділення лікарні і поїхали.

Пацієнт зміг зателефонувати родичам, щоб йому викликали таксі. А ось до автомобіля таксі чоловікові довелося добиратися самому по-пластунськи в сніговій каші.