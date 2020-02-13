Я тут живу: прописку в Україні замінять декларативною реєстрацією, фото — Діловий Славянськ

https://racurs.ua/ua/n133667-ya-tut-jyvu-propysku-v-ukrayini-zaminyat-deklaratyvnou-reiestraciieu.html

Ракурс

Декларативну реєстрацію місця проживання мають намір запровадити в Україні.

Принцип класичної «прописки», відповідно до якої громадяни обов’язково мусили реєструватися в органах влади регіону, у якому проживають, уряд хоче найближчим часом замінити так званим декларативним принципом реєстрації.

Про переваги цього принципу заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в ефірі радіо «UA: Суспільне мовлення», повідомляє «Прямий».

Цей проект кабміну веде очільник Мінцифри Михайло Федоров. В основу реформу покладено досвід Нідерландів, коли люди декларативно повідомляють владу, що мешкають за певною адресою.

Після цього йде повідомлення до власника відповідної нерухомості, і він має підтвердити. Це все можна зробити дистанційно у кілька кліків. Сподіваюсь, що найближчим часом це буде зроблено, — розповів Дубілет.

Прописка була радянською системою контролю та керування міграцією громадян-мешканців, що склалася ще в Російській імперії. В СРСР вона досягла піку за часів панування сталінізму. Система прописки була важливим інструментом тоталітаризму, бо розвинула жорстку феодальну прив’язку населення до певних територій у державі.

Сьогодні «Ракурс» повідомляв про іншу іноваційну ідею від Кабінета міністрів. В уряді вивчають можливість використання даних супутника для проведення перепису населення на окупованій частині Донбасу та в окупованому Криму. Представники влади вже зустрічалися з цього питання із представниками ООН.