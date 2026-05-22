В Україні очікується погіршення погодних умов, карта: Український гідрометцентр

https://racurs.ua/ua/n213985-ukrayinciv-poperedjaut-pro-grozy-grad-ta-shkvaly-u-nyzci-regioniv-karta.html

Ракурс

В Україні завтра, 23 травня, очікується погіршення погодних умов у низці регіонів.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Вдень 23 травня у східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквали 15−20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.