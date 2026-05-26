В Україні очікується погіршення погодних умов, карта: Укргідрометцентр

В Україні завтра, 27 травня, очікується погіршення погодних умов в усіх регіонах.

Про це повідомляє прес-служба Українського Гідрометцентру.

Вдень 27 травня в Україні пориви вітру 15−20 м/с; у центральних, південних областях та на Прикарпатті грози. І рівень небезпечності, жовтий, — розповіли у Гідрометцентрі.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Крім того, вночі у північних областях місцями, а вдень в Україні повсюди можливі короткочасні дощі.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що, попри прогнозовані опади у деяких регіонах, у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Закарпатській та Івано-Франківській областях зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.