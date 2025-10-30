Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні застосовують відключення електроенергії, фото:
У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n209988-u-bilshosti-regioniv-ukrayiny-zaprovadjeni-avariyni-vidkluchennya-ukrenergo.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 жовтня, здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру України — у більшості регіонів запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Про це сьогодні вранці повідомила прес-служба «Укренерго».
Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація, — розповіли у компанії. — Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Українців, у яких зараз є електроенергія, закликають споживати її ощадливо.
Прес-служба «Укрзалізниці» повідомляє, що внаслідок ворожого обстрілу є знеструмлення на Миколаївщині. Виведено резервні тепловози, пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками.