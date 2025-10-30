Новини
В Україні застосовують відключення електроенергії, фото:

У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення — Укренерго

30 жов 2025, 08:10
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 жовтня, здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру України — у більшості регіонів запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це сьогодні вранці повідомила прес-служба «Укренерго».

Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація, — розповіли у компанії. — Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Українців, у яких зараз є електроенергія, закликають споживати її ощадливо.

Прес-служба «Укрзалізниці» повідомляє, що внаслідок ворожого обстрілу є знеструмлення на Миколаївщині. Виведено резервні тепловози, пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками.

Джерело: Ракурс


