Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n209544-cena-na-gaz-sohranitsya-fiksirovannoy-etoy-zimoy-zelenskiy.html

Ракурс

Ціна на газ для побутових споживачів збережеться фіксованою на цю зиму.

Про це сьогодні, 7 жовтня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Підвищень ціни газу не буде, — наголосив Зеленський.

Також треба вже зараз опрацьовувати повністю, як наступного року зростуть зарплати вчителів, інші соціальні рішення — те, що вже ухвалено, повинно бути враховане в державному бюджеті та в конкретній діяльності уряду. Ресурси для цього є, — додав він.

Раніше сьогодні Зеленський також повідомив, що провів нараду з прем'єр-міністром Юлією Свириденко, яка передусім стосувалася відновлення в областях після російських ударів по енергетиці.

Уряд виділив додатково 1,5 мільярда гривень саме прифронтовим регіонам для захисту обʼєктів енергетики. Сформований резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, і будемо цей резерв збільшувати, — зазначив він.

За словами Зеленського, було досягнуто домовленості, що найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів.