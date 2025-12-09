Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із ЄС доопрацювали мирний план. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n210777-ukrayina-gotova-pokazaty-ssha-dopracovanyy-z-ies-myrnyy-plan-zelenskyy.html

Ракурс

Україна спільно з партнерами з Європи доопрацювала мирний план.

У вівторок, 9 грудня, відбулося обговорення з українською командою результатів роботи в Лондоні на рівні радників із питань нацбезпеки країн Європейського Союзу. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Працюємо дуже активно над усіма компонентами можливих кроків для закінчення війни. Українські та європейські компоненти пропрацьовані вже більше, і ми готові представити їх партнерам в Америці, — написав глава держави.

За словами Зеленського, найближчим часом Київ буде готовий найближчим часом направити доопрацьовані документи до Сполучених Штатів Америки.

Президент наголосив, що українська влада зацікавлена в справжньому мирі та постійно на зв’язку з Америкою.

Нагадаємо, видання Bild з посиланням на президента України Володимира Зеленського інформувало, що зустріч з лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції в Лондоні була продуктивною. Новий план містить 20 пунктів містять, зокрема, питання повернення українських дітей, депортованих до РФ, а також обміну всіх військовополонених.