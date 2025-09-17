Новости
Глава Европарламента Роберта Мецола прибыла в Киев. Фото:

Глава Европарламента Роберта Мецола прибыла в Киев

17 сен 2025, 10:53
999

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола прибула з візитом до України.

У середу, 17 вересня, чиновниця з’явилася у Києві. Ймовірно, вона прибула потягом. На його фоні вона опублікувала свою світлину. У столиці Мецолу зустрів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Про це очільниця Європарламенту повідомила у соціальній мережі Х.

Через 1 тис. 300 днів з початку агресії я перебуваю в Україні з рішучим посланням підтримки від Європарламенту. Так само, як ми підтримували вас з першого дня, ми залишатимемося поруч з вами, — зазначила чиновниця після прибуття до Києва.

Народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram повідомив, що очікується виступ чиновниці у ВРУ.

Источник: Ракурс


