Ракурсhttps://racurs.ua/
Голова Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва. Фото:
Голова Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києваhttps://racurs.ua/ua/n209140-golova-ievroparlamentu-roberta-mecola-prybula-do-kyieva.htmlРакурс
Голова Європейського парламенту Роберта Мецола прибула з візитом до України.
У середу, 17 вересня, чиновниця з’явилася у Києві. Ймовірно, вона прибула потягом. На його фоні вона опублікувала свою світлину. У столиці Мецолу зустрів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Про це очільниця Європарламенту повідомила у соціальній мережі Х.
Через 1 тис. 300 днів з початку агресії я перебуваю в Україні з рішучим посланням підтримки від Європарламенту. Так само, як ми підтримували вас з першого дня, ми залишатимемося поруч з вами, — зазначила чиновниця після прибуття до Києва.
Народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram повідомив, що очікується виступ чиновниці у ВРУ.
Next stop: Kyiv ���� pic.twitter.com/GwlMDM9SoB— Roberta Metsola (@EP_President) September 17, 2025
Нагадаємо, 12 вересня до Києва з неоголошеним візитом на запрошення українського уряду прибув британський принц Гаррі. Він заявив, що хоче зробити «все можливе», щоб допомогти у відновленні тисяч військовослужбовців, які отримали серйозні поранення під час трирічної війни з Росією.