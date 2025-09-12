Принц Гаррі прибув до Києва, фото: The Guardian

До Києва з неоголошеним візитом на запрошення українського уряду прибув британський принц Гаррі.

Про це сьогодні, 12 вересня, повідомило видання The Guardian.

За словами принца, він хоче зробити «все можливе», щоб допомогти у відновленні тисяч військовослужбовців, які отримали серйозні поранення під час трирічної війни з Росією.

Під час поїздки до столиці України він та команда його фонду Invictus Games Foundation мають намір детально розповісти про нові ініціативи з підтримки реабілітації поранених, з кінцевою метою надання допомоги всім регіонам країни.

Invictus Games («Ігри нескорених»), були засновані принцом у 2014 році для поранених ветеранів. Україна вперше взяла участь у них у 2017 році.

За оцінками, в Україні через війну вже є щонайменше 130 тис. людей з інвалідністю.

Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення, — зазначив принц Гаррі у розмові із журналістами у поїзді.

Ми можемо продовжувати гуманізувати людей, які беруть участь у цій війні, та те, через що вони проходять. Ми маємо тримати це в центрі уваги людей. Я сподіваюся, що ця поїздка допоможе людям усвідомити це, бо легко стати байдужим до того, що відбувається, — додав він.

Принц розповів, що спочатку його до Києва запросила Ольга Руднєва, засновниця та генеральна директорка Центру травматології «Суперлюди» у Львові, де лікують поранених пацієнтів з ампутаціями. Він відвідав центр у квітні, але випадково зустрів її кілька місяців тому в США:

Я натрапив на Ольгу в Нью-Йорку. Це була випадкова зустріч, і я запитав її, чим я можу допомогти. Вона відповіла: «Найбільший вплив ви зробите, приїхавши до Києва». Мені довелося порадитися з дружиною та британським урядом, щоб переконатися, що все гаразд. Потім надійшло офіційне запрошення.

У Львові не дуже помітно війну. Він розташований далеко на заході. Це перший раз, коли ми побачимо справжні руйнування війни, — додав він.

Під час поїздки принц має відвідати Національний музей історії України у Другій світовій війні. Очікується, що він проведе час із 200 ветеранами, яких також було запрошено. Він також має зустрітися з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко.

Зазначається, що фонд Invictus Games розширює свої програми відновлення за допомогою спорту, щоб надати можливості для реабілітації поза межами основних ігор, зокрема шляхом надання спортивного обладнання в Україні.

