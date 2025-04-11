Принц Гаррі відвідав клініку Superhumans Center у Львові, фото: The Telegraph

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Ракурс

Британський принц Гаррі вчора, 10 квітня, здійснив неанонсований візит до України.

Герцог Сассекський відвідав Superhumans Centre у Львові — ортопедичну клініку, де лікуються і проходять реабілітацію поранені солдати і цивільні особи. Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

Таким чином принц Гаррі став другим членом британської королівської родини, який відвідав Україну з початку повномасштабної війни — після Софі, герцогині Единбурзької, яка побувала у Києві минулого року.

На фотографіях, зроблених під час візиту, можна побачити, що принц був одягнений в піджак з назвою його Фонду «Ігор Нескорених», коли він розмовляв з пораненими українськими ветеранами. Також він зустрівся з міністром у справах ветеранів України Наталією Калмиковою.

Вважається, що принц Гаррі, котрий проживає у Каліфорнії, прибув до України з Лондона, куди він прилетів зі США, щоб взяти участь у дводенному судовому слуханні, в якому намагається домогтися забезпечення для нього та його сім’ї у Великій Британії державної охорони, якої він був позбавлений у лютому 2020 році, невдовзі після того, як оголосив про відступ від королівських обов’язків.

Зазначається, що Букінгемський палац не був проінформований про поїздку Гаррі до України заздалегідь, оскільки герцог вже не є чинним членом королівської родини.

На Фейсбук-сторінці клініки повідомляється, що принц в ході візиту провів день із пацієнтами та учасниками Ігор Нескорених різних років.

Серед важливих зустрічей — знайомство з британським волонтером Едді, який після поранення проходить відновлення саме в Україні та одним з наймолодших суперів — 10-річним Романом Олексівим, — вказано в повідомленні.

Візит включав також відвідини операційної, де саме проводили складну операцію з відновлення слуху одному з ветеранів.

Джерело: The Telegraph