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Наслідки російського удару по Дніпру, фото: ДСНС
Масштабну пожежу площею 6 тис. кв. м ліквідували у Дніпрі після російського удару (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205484-masshtabnu-pojeju-ploscheu-6-tys-kv-m-likviduvaly-u-dnipri-pislya-rosiyskogo-udaru-foto.htmlРакурс
У Дніпрі рятувальники ліквідували масштабну пожежу, площею 6 тис. кв. м, що виникла через ворожий удар по місту.
Про це сьогодні, 11 квітня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Кількість постраждалих збільшилася до 9 людей, 1 особа загинула. На місці удару від ДСНС були задіяні 162 рятувальники та 35 одиниць техніки, — розповіли у відомстві.
Нагадаємо, вчора, 10 квітня, ввечері російські загарбники завдали удару балістичною ракетою по Дніпру. Згодом з’явилися повідомлення, що ворог влучив по складу компанії, яка виробляє підгузки, серветки та іншу продукцію цивільного характеру. Загинув 42-річний співробітник.
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