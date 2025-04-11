Последствия российского удара по Днепру, фото: ГСЧС

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У Дніпрі рятувальники ліквідували масштабну пожежу, площею 6 тис. кв. м, що виникла через ворожий удар по місту.

Про це сьогодні, 11 квітня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Кількість постраждалих збільшилася до 9 людей, 1 особа загинула. На місці удару від ДСНС були задіяні 162 рятувальники та 35 одиниць техніки, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, вчора, 10 квітня, ввечері російські загарбники завдали удару балістичною ракетою по Дніпру. Згодом з’явилися повідомлення, що ворог влучив по складу компанії, яка виробляє підгузки, серветки та іншу продукцію цивільного характеру. Загинув 42-річний співробітник.