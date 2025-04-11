Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского удара по Днепру, фото: ГСЧС

Масштабный пожар площадью 6 тыс. кв. м ликвидировали в Днепре после российского удара (ФОТО)

11 апр 2025, 08:24
999

У Дніпрі рятувальники ліквідували масштабну пожежу, площею 6 тис. кв. м, що виникла через ворожий удар по місту.

Про це сьогодні, 11 квітня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Кількість постраждалих збільшилася до 9 людей, 1 особа загинула. На місці удару від ДСНС були задіяні 162 рятувальники та 35 одиниць техніки, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, вчора, 10 квітня, ввечері російські загарбники завдали удару балістичною ракетою по Дніпру. Згодом з’явилися повідомлення, що ворог влучив по складу компанії, яка виробляє підгузки, серветки та іншу продукцію цивільного характеру. Загинув 42-річний співробітник.

Наслідки російського удару по Дніпру, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров