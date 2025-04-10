Армия рф ударила ракетой по складу с салфетками и памперсами.

https://racurs.ua/n205478-obstrel-dnepra-vrag-atakoval-sklad-salfetok-i-pampersov.html

Ракурс

Російська балістична ракета влучила в Дніпрі по складу з памперсами та серветками.

Саме тому в місці влучання виникла така сильна пожежа, а все довкола заволокло чорним димом. Жодних військових цілей на території обєкту не було. Про це міський голова Борис Філатов 10 квітня повідомив у Facebook.

Влупили ракетою по складу серветок та памперсів. Тому так сильно горить. Жодних «офіцерів НАТО» та «найманців». Я особисто розмовляв із власником. Це — терор. Нічим неприкритий терор. Вони просто тупо б’ють балістикою по памперсах та дитячих майданчиках, — йдеться у повідомленні.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак поінформував у Telegram, що кількість постраждалих у місті зросла до п’яти осіб. Всім пораненим знадобилася госпіталізація. У важкому стані перебуває 55-річна жінка, а решта — у стані середньої тяжкості.

Рятувальники продовжують гасити пожежу, що виникла на інфраструктурному об'єкті.

Тим часом Дніпропетровська обласна прокуратура поінформувала, що на місці обстрілу працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці. Слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 10 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру, а на місці прильоту виникла масштабна пожежа й були зафіксовані руйнування на території цивільного об'єкту. Внаслідок обстрілу загинув 42-річний чоловік.