Россияне ударили «Шахедом» по пятиэтажке. Фото:

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Російський ударний БпЛА типу «Шахед» влучив у багатоквартирний будинок на Житомирщині.

У четвер, 10 квітня, ворожий безпілотник атакував п’ятиповерховий житловий будинок в Озерному. Є загиблі та поранені. Під завалами можуть бути люди. Внаслідок атаки ушкоджень також зазнали сусідні будівлі, у яких вибило скло з вікон. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на інформацію від місцевих жителів.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram підтвердив цю інформацію. За його словами, пошкоджень зазнали щонайменше п’ять будинків. Загинула одна особа. Постраждали внаслідок атаки пятеро осіб, серед них — дитина 2011 року народження. Постраждалих доправили до лікарень.

На місці подій працюють рятувальники й оперативно-слідча група. На території громади розгортають приміщення для обігріву та надання допомоги. Бунечко запевнив, що жителі квартир, які зазнали ушкодження отримають будівельні матеріали та необхідну допомогу.

Повітряну тривогу на Житомирщині оголосили о 17.02 й вона тривала до 20.08. У цей період у Житомирі та в Озерному було чутно звуки вибухів.

Нагадаємо, 10 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру, а на місці прильоту виникла масштабна пожежа й були зафіксовані руйнування. Внаслідок обстрілу загинув 42-річний чоловік, ще п’ятеро осіб дістали поранення.

Відомо, що ворожа ракета поцілила в склад з серветками та памперсами. На місці прильоту виникла велика пожежа, яку намагаються приборками рятувальники.

Джерело: «Суспільне»