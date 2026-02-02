В Раде 3 февраля выступит генсек НАТО, центр Киева перекроют

Ракурсhttps://racurs.ua/
Марк Рютте, фото: FinnishGovernment
У Верховній Раді завтра, 3 лютого, очікується виступ генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Завтра у Верховній Раді України буде виступати Генсек НАТО Марк Рютте, — зазначив він.
Управління державної охорони України на своїй Фейсбук-сторінці повідомило, що завтра у центрі Києва діятимуть обмеження, пов’язані із прибуттям іноземних делегацій.
3 лютого, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста, — зазначили в УДО. — Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення.
Також візит до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського анонсував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Дату, коли відбудеться його візит, Туск не вказав, зазначивши лише, що це станеться «протягом наступних кількох днів».
Протягом наступних кількох днів я буду в Києві на запрошення Володимира Зеленського. У цей критичний час Україну не можна залишати зовсім саму, — вказано на сторінці Туска у соціальній мережі X.