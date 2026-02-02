В Раде 3 февраля выступит генсек НАТО, центр Киева перекроют

Марк Рютте, фото: FinnishGovernment

https://racurs.ua/n211821-v-rade-3-fevralya-vystupit-gensek-nato-centr-kieva-perekrout.html

Ракурс

У Верховній Раді завтра, 3 лютого, очікується виступ генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Завтра у Верховній Раді України буде виступати Генсек НАТО Марк Рютте, — зазначив він.

Управління державної охорони України на своїй Фейсбук-сторінці повідомило, що завтра у центрі Києва діятимуть обмеження, пов’язані із прибуттям іноземних делегацій.

3 лютого, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста, — зазначили в УДО. — Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення.

Також візит до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського анонсував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Дату, коли відбудеться його візит, Туск не вказав, зазначивши лише, що це станеться «протягом наступних кількох днів».