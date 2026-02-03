Новости
Марк Рютте в парламенте, скриншот видео

Генсек НАТО прибыл в Киев и выступает в Раде

3 фев 2026, 11:55
999

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сьогодні, 3 лютого, прибув до Києва і виступає у Верховній Раді.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Це величезна честь бути з вами сьогодні в самому серці живої, демократичної України, — заявив Рютте під час виступу. — Українська нація бореться дуже жорстко і мужньо. Ви — представники цього народу, який продовжує працювати навіть посеред щоденних бомбардувань.

Також в ході виступу Рютте пролунали такі тези:

  • країни НАТО за рік забезпечили 75% всіх ракет, які надійшли на фронт, та 90% ракет ППО;
  • країни НАТО розробляють з Україною зброю та швидко постачають в країну;
  • тривалий мир потребує участі США та Канади. Вони готові надати певні гарантії. Коаліція охочих напрацьовує ці гарантії;
  • як тільки буде досягнута мирна угода, одразу зʼявляться збройні сили, літаки в повітрі та підтримку на морі тих країн, які погодяться. Інші країни будуть надавати підтримку іншим способом;
  • Україні потрібен довготривалий мир, а не другий Будапештський меморандум чи Мінські домовленості.

Востаннє Рютте відвідував Україну у квітні 2025 року.

Источник: Ракурс


