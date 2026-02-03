Генсек НАТО прибыл в Киев и выступает в Раде

Читайте также
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сьогодні, 3 лютого, прибув до Києва і виступає у Верховній Раді.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Це величезна честь бути з вами сьогодні в самому серці живої, демократичної України, — заявив Рютте під час виступу. — Українська нація бореться дуже жорстко і мужньо. Ви — представники цього народу, який продовжує працювати навіть посеред щоденних бомбардувань.
Також в ході виступу Рютте пролунали такі тези:
- країни НАТО за рік забезпечили 75% всіх ракет, які надійшли на фронт, та 90% ракет ППО;
- країни НАТО розробляють з Україною зброю та швидко постачають в країну;
- тривалий мир потребує участі США та Канади. Вони готові надати певні гарантії. Коаліція охочих напрацьовує ці гарантії;
- як тільки буде досягнута мирна угода, одразу зʼявляться збройні сили, літаки в повітрі та підтримку на морі тих країн, які погодяться. Інші країни будуть надавати підтримку іншим способом;
- Україні потрібен довготривалий мир, а не другий Будапештський меморандум чи Мінські домовленості.
Востаннє Рютте відвідував Україну у квітні 2025 року.