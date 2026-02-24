Новости
Ракурс
При подписании документа фото: x.com/EP_President

Глава Европарламента Мецола подписала документ о кредите 90 млрд евро для Украины (ФОТО)

24 фев 2026, 19:56
999

Роберта Мецола, президент Європейського парламенту, та міністр закордонних справ головуючого в ЄС Кіпру Константінос Комбос підписали документ про надання Україні кредиту у 90 млрд євро.

Про це Мецола повідомила сьогодні, 24 лютого, на своїй сторінці у соціальній мережі X.

За її словами, ці гроші підуть на:

  • підтримку роботи основних державних служб;
  • збереження міцної оборони України;
  • захист спільної безпеки та свободи;
  • досягнення справжнього та тривалого миру;
  • закріплення майбутнього України в Європі.

Сьогодні Рада ЄС з загальних питань ухвалила два документи, які роблять можливим продовження технічної роботи з надання Україні кредиту в 90 млрд євро у 2026−27 роках, проте ще один необхідний для надання коштів законопроект — зміни до довгострокового бюджету ЄС — залишається заблокованим Угорщиною, повідомляє «Європейська правда».

Сьогодні ми офіційно ухвалили, як і планувалося, регламенти щодо позики на підтримку України та механізму для України (Ukraine Facility — ред.), — заявила після завершення засідання Ради ЄС з загальних питань Марілена Рауна, заступниця кіпрського міністра у справах Європи.

Вона наголосила, що «у той час, коли Росія посилює удари по критичній ключовій інфраструктурі та загострюються гуманітарні потреби, ЄС має рішуче підтримувати Україну: Кіпрське головування зробило це пріоритетом».

Джерело: Роберта Мецола, «Європейська правда»


