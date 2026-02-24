Ракурсhttps://racurs.ua/
Під час підписання документа, фото: x.com/EP_President
Очільниця Європарламенту Мецола підписала документ про кредит 90 млрд євро для України (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n212253-ochilnycya-ievroparlamentu-mecola-pidpysala-dokument-pro-kredyt-90-mlrd-ievro-dlya-ukrayiny-foto.htmlРакурс
Роберта Мецола, президент Європейського парламенту, та міністр закордонних справ головуючого в ЄС Кіпру Константінос Комбос підписали документ про надання Україні кредиту у 90 млрд євро.
Про це Мецола повідомила сьогодні, 24 лютого, на своїй сторінці у соціальній мережі X.
За її словами, ці гроші підуть на:
- підтримку роботи основних державних служб;
- збереження міцної оборони України;
- захист спільної безпеки та свободи;
- досягнення справжнього та тривалого миру;
- закріплення майбутнього України в Європі.
Сьогодні Рада ЄС з загальних питань ухвалила два документи, які роблять можливим продовження технічної роботи з надання Україні кредиту в 90 млрд євро у 2026−27 роках, проте ще один необхідний для надання коштів законопроект — зміни до довгострокового бюджету ЄС — залишається заблокованим Угорщиною, повідомляє «Європейська правда».
Сьогодні ми офіційно ухвалили, як і планувалося, регламенти щодо позики на підтримку України та механізму для України (Ukraine Facility — ред.), — заявила після завершення засідання Ради ЄС з загальних питань Марілена Рауна, заступниця кіпрського міністра у справах Європи.
Вона наголосила, що «у той час, коли Росія посилює удари по критичній ключовій інфраструктурі та загострюються гуманітарні потреби, ЄС має рішуче підтримувати Україну: Кіпрське головування зробило це пріоритетом».
Джерело: Роберта Мецола, «Європейська правда»