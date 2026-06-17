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Украинская ПВО продемонстрировала высокую эффективность против дронов, фото: «Голос Украины»

Украинская ПВО перехватила 90% дронов, но только 17% баллистических ракет — НАТО

17 июн 2026, 23:07
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У НАТО проаналізували ефективність української протиповітряної оборони під час російських авіаударів балістикою.

Про це повідомляє видання «Європейська правда» з посиланням на заяву високопосадовця Північноатлантичного альянсу.

Зазначається, що високопосадовець НАТО під час спілкування із журналістами розповів, що лише у травні Росія запустила близько 8 тис. 150 дронів та 211 ракет.

Київ залишався головною ціллю разом із Харковом. Росія запускає більші й щільніші комплекси дронів одночасно з кількох напрямків, — зазначив він.

За словами посадовця, з усіх російських цілей, випущених у травні:

  • приблизно 55% ракет і 90% безпілотників було перехоплено, або «вони з інших причин не досягли своїх цілей»;
  • водночас Україна «перехопила лише 17% балістичних ракет».

Посадовець зазначив, що Україна й надалі зіштовхується зі значними труднощами, особливо у сфері протиповітряної оборони.

Джерело: «Європейська правда»


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