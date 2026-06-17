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Дональд Трамп, скриншот видео
США рассмотрят вопрос о предоставлении Украине лицензии на производство ракет — Трамп (ВИДЕО)https://racurs.ua/n214487-ssha-rassmotryat-vopros-o-predostavlenii-ukraine-licenzii-na-proizvodstvo-raket-tramp-video.htmlРакурс
Україна звернулася до США з проханням надати ліцензії на виробництво американських ракет. Сполучені Штати розглянуть це питання.
Про це під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді на саміті G7 заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє видання Clash Report.
Вони хотіли б мати таку можливість, але ми розглянемо це питання. Вони запитували про це, — зазначив Трамп.
Нагадаємо, у нещодавній заяві лідерів G7 вказано, що вони домовилися збільшити постачання Україні систем та засобів ППО, а також ракет перехоплювачів. Крім того, розглядається можливість надання Україні відповідних ліцензій для виробництва ракет-перехоплювачів. Також країни G7 суттєво наростять передачу далекобійних спроможностей для ЗСУ.
Джерело: Clash Report