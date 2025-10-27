Новини
Наслідки атаки російських БПЛА у Чернігові 27 жовтня, фото: Дмитро Брижинський

Російські безпілотники атакували Чернігів, є постраждалі (ФОТО)

27 жов 2025, 16:08
Російські загарбники сьогодні, 27 жовтня, вдень атакували безпілотниками Чернігів.

Було зафіксовано падіння «Шахеда» біля житлового будинку на півночі міста, постраждали дві людини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Згодом Брижинський додав, що в результаті падіння БПЛа у Садівничому товаристві пошкоджено чотири дачні будинки.

Пошкоджено покрівлю, конструктивні елементи будинків, — зазначив він.

Наслідки атаки російських БПЛА у Чернігові 27 жовтня, фото: Дмитро Брижинський

