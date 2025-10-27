Наслідки атаки російських БПЛА у Чернігові 27 жовтня, фото: Дмитро Брижинський

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 27 жовтня, вдень атакували безпілотниками Чернігів.

Було зафіксовано падіння «Шахеда» біля житлового будинку на півночі міста, постраждали дві людини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Згодом Брижинський додав, що в результаті падіння БПЛа у Садівничому товаристві пошкоджено чотири дачні будинки.