Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия атаки российских БПЛА в Чернигове 27 октября, фото: Дмитрий Брижинский

Российские беспилотники атаковали Чернигов, есть пострадавшие (ФОТО)

27 окт 2025, 16:08
999

Російські загарбники сьогодні, 27 жовтня, вдень атакували безпілотниками Чернігів.

Було зафіксовано падіння «Шахеда» біля житлового будинку на півночі міста, постраждали дві людини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Згодом Брижинський додав, що в результаті падіння БПЛа у Садівничому товаристві пошкоджено чотири дачні будинки.

Пошкоджено покрівлю, конструктивні елементи будинків, — зазначив він.

Наслідки атаки російських БПЛА у Чернігові 27 жовтня, фото: Дмитро Брижинський

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров