Последствия атаки российских БПЛА в Чернигове 27 октября, фото: Дмитрий Брижинский

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 27 жовтня, вдень атакували безпілотниками Чернігів.

Було зафіксовано падіння «Шахеда» біля житлового будинку на півночі міста, постраждали дві людини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Згодом Брижинський додав, що в результаті падіння БПЛа у Садівничому товаристві пошкоджено чотири дачні будинки.