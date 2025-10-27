Новости
Последствия попадания российского беспилотника в Славянске, фото: Вадим Лях

В Славянске БПЛА «Гербера» попал в частный сектор (ФОТО)

27 окт 2025, 15:41
У Словʼянську Донецької області вчора, 26 жовтня, ввечері російських БПЛА «Гербера» вдарив по приватному сектору мікрорайону Північний.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Словʼянської МВА Вадим Лях, опублікувавши фото наслідків влучання.

Пошкоджено приватні будинки та автівки. На щастя, без постраждалих, — зазначив він.

Наслідки влучання російського безпілотника у Слов’янську, фото: Вадим Лях

Крім того, вчора вранці внаслідок двох ворожих обстрілів, здійснених о 03.00 та о 05.40, у центральній частині Словʼянська були пошкоджені два багатоповерхові будинки, а також кафе, магазин, кіоск та автівки. Без постраждалих.

Наслідки обстрілу Слов’янська вранці 26 жовтня, фото: Вадим Лях

Источник: Ракурс


