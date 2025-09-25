Разрушения в Черниговской области. Фото: ОВА

Російська армія масовано атакувала місто Ніжин на Чернігівщині.

Вранці у четвер, 25 вересня, у цьому населеному пункті зафіксували прильоти 14 ворожих безпілотників за 30 хвилин. Частина дронів не вибухнули, але було влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Виникла пожежа, а майже 30 тис. абонентів залишилися без світла. Про це міський голова Ніжина Олександр Кодола розповів у коментарі «Суспільному».

Також у Ніжині виникли проблеми з водопостачанням. Зазначається, що через відсутність світла, воду подаватимуть за допомогою генераторів за графіком. Вранці воду увімкнуть з 9.00 до 11.00, а ввечері — з 18.00 до 20.00. Місцевих мешканців просять зробити запаси води.

Тим часом голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус поінформував, що вчора ввечері росіяни з реактивних систем залпового вогню атакували Семенівку — зафіксовано майже 40 приходів. Обстріл пошкодив домівки людей і господарчі споруди. Виникли пожежі.

А у селі Новгород-Сіверського району внаслідок скиду з БпЛА згорів житловий будинок.

Нагадаємо, в Кіровоградській області внаслідок нічних обстрілів були пошкоджені кілька житлових будинків, а від електропостачання частково відключені три населені пункти. А у Вінницькій області через ворожу атаку зазнали пошкоджень об'єкти критичної інфраструктури, через що також зупинився рух поїздів. Окремі споживачі були знеструмлені.

Джерело: «Суспільне»