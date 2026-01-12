Рашисты продолжают атаковать энергосистему Украины

Російський обстріл пошкодив важливий енергооб'єкт на Чернігівщині, є знеструмлення.

Про це сьогодні, 12 січня, вранці повідомила прес-служба АТ «Чернігівобленерго».

Внаслідок рашистського обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Новгород-Сіверському районі. Знеструмлена низка населених пунктів, — розповіли у компанії. — Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт!

Начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що сьогодні вранці рашисти терористи атакували цивільну інфраструктуру міста.

Попередньо, обійшлося без жертв. Інформація уточнюється, — зазначив він.

Загалом за минулу добу — із 07.00 11 січня до 07.00 12 січня — у районі зафіксовано 27 вибухів: