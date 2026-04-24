Американский военный выиграл 400 тыс. дол. на ставках о задержании Николаса Мадуро.

Американський військовий заробив чималі статки на політичних ставках.

У США затримали й висунули звинувачення військовому, який виграв 400 тис. дол. на ставках про затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Сержант спецназу Геннон Кен Ван Дайк заробив ці гроші завдяки ставкам на платформі Polymarket. Він був одним з тих, хто планував операцію з захоплення Ніколаса Мадуро, та використав секретну інформацію для прогнозів. Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції США.

З’ясувалося, що Ван Дайк робив ставки на те, чи вторгнуться Штати у Венесуелу та чи піде Мадуро у відставку до 31 січня. Після виграшу боєць перевів переважну частину коштів на криптогаманець за кордоном, а згодом гроші пішли на новий брокерський рахунок. У день венесуельської спецоперації всі гроші були виведені з Polymarket.

Після появи новий про дивні ставки Ван Дайк спробував приховати свою причетність. Він намагався видалити акаунт і змінив електронну пошту в криптоакаунті на підставну.

Американському військовому вже висунули обвинувачення в порушенні закону про товарні біржі, шахрайстві та незаконних операціях з грошима.

Нагадаємо, у січня США провели спецоперацію у Венесуелі внаслідок якої президента Ніколаса Мадуро разом із дружиною затримали й вивезли до США. Колишньому венесуельському лідеру висунули обвинувачення у наркотероризмі, контрабанді кокаїну та незаконному володінні зброєю. Мадуро провину не визнає й вважає себе військовополоненим.