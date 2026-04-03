США за сутки потеряли два боевых самолета в войне с Ираном

Истребитель F-15E, фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive

США сьогодні, 3 квітня, втратили два бойові літаки — у Перській затоці та над Іраном.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела серед американських посадовців.

За інформацією видання:

поблизу Ормузької протоки упав штурмовик A-10 Warthog. Його єдиний пілот був врятований. Обставини інциденту наразі не розголошуються;

майже одночасно з цим над Іраном був збитий винищувач F-15E. Одного з пілотів врятували, пошуки іншого тривають.

У соцмережах сьогодні з’явилися відео, котрі показують показують літак C-130 і військові гелікоптери, які летять на низькій висоті через південно-західний Іран, очевидно, проводячи пошуково-рятувальну операцію.

Стандартний екіпаж F-15E включає двох осіб — пілота та офіцера систем озброєння. Відомо, що обидва члени екіпажу збитого літака встигли катапультувалися.

Джерело: The New York Times