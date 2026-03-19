Військова база Форт Макнейр.

Невідомі БпЛА зафіксували над військовою базою Форт Леслі Макнейр у Вашингтоні.

Упродовж однієї ночі за останні 10 днів було помічено кілька дронів над цією базою, де проживають державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо та міністр війни Піт Гегсет. Наразі нічого невідомо про походження цих безпілотників. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на одного з високопоставлених чиновників з команди Дональда Трампа.

За його словами, американські військові уважніше стежитимуть за потенційними загрозами, бо беруть до уваги операцію США та Ізраїлю проти Ірану.

Інші два джерела розповіли, що у Вашингтоні вже думають, щоб змінити місця проживання Рубіо та Гегсета. Місце перебування цих посадовців є відкритою інформацією.

WP пише, що цього тижня об'єднана база Макгуайр-Дікс-Лейкгерст у Нью-Джерсі та авіабаза Мак-Ділл у Флориді підвищили рівень захисту до «Чарлі» — є розвідувальні дані, які свідчать про можливість атаки або небезпеку. Вищим тільки є рівень тривоги «Дельта», який використовується, коли напад очікується або вже стався.

Нагадаємо, в грудні у Москві заявляли про атаку понад 90 безпілотників на державну резиденцію російського диктатора Володимира Путіна у Новгородській області РФ.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп після цього заявив, що не вірить у цю «атаку».

Джерело: The Washington Post