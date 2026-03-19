  Новини
Ракурс
Олександр Сирський (у центрі), фото: t.me/osirskiy

Активність противника на фронті зростає - Сирський

19 бер 2026, 11:29
999

Активність російських загарбників на фронті зростає із покращенням погодних умов.

Про це сьогодні, 19 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За інформацією Сирського, Росія у 2026 році планує рекрутувати ще 409 тис. військових.

Це означає одне — ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України, — наголосив він.

Сирський зазначив, що провів оперативну нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних рубежів:

Серед ключових завдань — посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовка населених пунктів до оборони.

Від якості та швидкості цієї роботи залежить не лише стійкість оборони, а й життя наших воїнів, — додав він.

Джерело: Ракурс


Новини за темою

Показати більше
