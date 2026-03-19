Активність противника на фронті зростає - Сирський
Активність російських загарбників на фронті зростає із покращенням погодних умов.
Про це сьогодні, 19 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
За інформацією Сирського, Росія у 2026 році планує рекрутувати ще 409 тис. військових.
Це означає одне — ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України, — наголосив він.
Сирський зазначив, що провів оперативну нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних рубежів:
Серед ключових завдань — посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовка населених пунктів до оборони.
Від якості та швидкості цієї роботи залежить не лише стійкість оборони, а й життя наших воїнів, — додав він.