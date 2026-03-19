Олександр Сирський (у центрі), фото: t.me/osirskiy

Активність російських загарбників на фронті зростає із покращенням погодних умов.

Про це сьогодні, 19 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За інформацією Сирського, Росія у 2026 році планує рекрутувати ще 409 тис. військових.

Це означає одне — ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України, — наголосив він.

Сирський зазначив, що провів оперативну нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних рубежів:

Серед ключових завдань — посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовка населених пунктів до оборони.