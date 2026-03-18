Загарбники активізували штурмові дії, фото: Sputnik

Російські загарбники розпочали весняно-літню наступальну кампанію.

Таку думку сьогодні, 18 березня, висловив на своїй Фейсбук-сторінці командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, «Птахи» СБС лише за півтори доби ліквідували понад 900 рашистів на відрізку фронту у сотню кілометрів (Родинське-Гуляйполе).

Різка зміна погоди 17−18 березня на трьох найгостріших ділянках Донецького та Запорізького напрямків (Добропільський, Покровський та Гуляйпільський відтинки), а також запланований та дещо перегрітий противником старт весняно-літної кампанії, підштовхнули ворога до відновлення штурмових дій під завісою довгоочікуваної протягом березня негоди, — зазначив Бровді.

За словами Бровді, ворог в районі опівночі 17 березня розпочав наступ «накопиченою повіддаль піхотою, мотоциками, бронею та й кіньми одночасно на доброму десятку ділянок», роблячи ставку на невидимість за таких погодних умов.

В результаті оператори СБС впродовж 17 березня завдали ворогу значних втрат:

292 вбитими;

221 — пораненими.

Але ж туман різної щільності нікуди не дівся і до тепер, тому ніч 18 березня затягнулася у часі, дещо з меншою компресією, але станом до 12.00 стала ціною безглуздя ще для 277 хробаків (141 — 200 та 136 — 300), — наголосив він. — 900 за півтори доби — це дещо нова відмітка.

Командувач СБС також високо оцінив роботу суміжників — дронарів бригад на цій ділянці та піхоти: