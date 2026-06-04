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Наслідки російської повітряної атаки на Київщині, фото: ДСНС
На Київщині через атаку БпЛА спалахнула пожежа на обʼєкті інфраструктури (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214220-na-kyyivschyni-cherez-ataku-bpla-spalahnula-pojeja-na-ob-iekti-infrastruktury-foto.htmlРакурс
У Київській області внаслідок удару БпЛА в ніч на сьогодні, 4 червня, виникла пожежа.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
В ніч на 4 червня росіяни здійснили чергову атаку на промисловий обʼєкт Бориспільщини, — розповіли у ДСНС. — Поранень зазнав працівник підприємства — йому надали медичну допомогу.
Триває ліквідація пожежі. На місці задіяні усі оперативні служби взаємодії.
Очільник Київської ОВА Микола Калашник у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок російської атаки у Бориспільському районі було травмовано водія бензовозу.
Його госпіталізовано до місцевої лікарні із закритим переломом гомілковостопного суглоба. Медики надають всю необхідну допомогу, — розповів Калашник.
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