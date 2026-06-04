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Последствия российской воздушной атаки в Киевской области, фото: ГСЧС

В Киевской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры (ФОТО)

4 июн 2026, 09:58
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У Київській області внаслідок удару БпЛА в ніч на сьогодні, 4 червня, виникла пожежа.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

В ніч на 4 червня росіяни здійснили чергову атаку на промисловий обʼєкт Бориспільщини, — розповіли у ДСНС. — Поранень зазнав працівник підприємства — йому надали медичну допомогу.

Триває ліквідація пожежі. На місці задіяні усі оперативні служби взаємодії.

Очільник Київської ОВА Микола Калашник у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок російської атаки у Бориспільському районі було травмовано водія бензовозу.

Його госпіталізовано до місцевої лікарні із закритим переломом гомілковостопного суглоба. Медики надають всю необхідну допомогу, — розповів Калашник.

Источник: Ракурс


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