Ракурс
Александр Сырский (в центре), фото: t.me/osirskiy

Активность противника на фронте растет — Сырский

19 мар 2026, 11:29
Активність російських загарбників на фронті зростає із покращенням погодних умов.

Про це сьогодні, 19 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За інформацією Сирського, Росія у 2026 році планує рекрутувати ще 409 тис. військових.

Це означає одне — ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України, — наголосив він.

Сирський зазначив, що провів оперативну нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних рубежів:

Серед ключових завдань — посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовка населених пунктів до оборони.

Від якості та швидкості цієї роботи залежить не лише стійкість оборони, а й життя наших воїнів, — додав він.

Источник: Ракурс


