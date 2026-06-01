Країна-агресор Росія вночі знову атакувала Україну безпілотниками.

У ніч на 1 червня ворога запустив 265 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів-імітаторів типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ у Росії, а також Гвардійського, що в окупованому Криму. Про це Повітряні сили Збройних сил України 1 червня повідомили у Telegram.

Відбивали ворожу атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Попередньо відомо, що протиповітряна оборона змогла знешкодити 228 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Ще 27 ворожих безпілотників влучили на 18 локаціях, а падіння уламків зафіксували на 12 локаціях.

Зокрема, вранці 1 червня ворог атакував Запоріжжя. У місті було пошкоджено приватний будинок, а поранень зазнала 73-річна. Медики надають їй необхідну допомогу.

Нагадаємо, вночі 1 червня у Харкові російські окупанти атакували дронами Основ’янський, Слобідський, Київський і Холодногірський райони. Відомо про пошкоджені будинки, гаражі та двох постраждалих осіб.