Наслідки удару російського дрона, фото: Сумська обласна прокуратура
Російський дрон атакував цивільну автівку на Сумщині — двоє поранених (ФОТО)
Російські загарбники сьогодні, 19 березня, близько 09.10 атакували безпілотником цивільну автівку у Ворожбянській громаді Сумського району.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумщини.
Унаслідок атаки окупантів поранено 65-річного та 64-річного чоловіків, — розповіли в прокуратурі.
Наразі правоохоронні органи документують наслідки атаки. Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).