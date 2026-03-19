Последствия удара российского дрона, фото: Сумская областная прокуратура
Российский дрон атаковал гражданский автомобиль на Сумщине — двое раненых (ФОТО)
Російські загарбники сьогодні, 19 березня, близько 09.10 атакували безпілотником цивільну автівку у Ворожбянській громаді Сумського району.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумщини.
Унаслідок атаки окупантів поранено 65-річного та 64-річного чоловіків, — розповіли в прокуратурі.
Наразі правоохоронні органи документують наслідки атаки. Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).