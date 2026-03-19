133 БпЛА атаковали Украину в ночь на 19 марта — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n212706-133-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-19-marta-vozdushnye-sily-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 березня (з 18.00 18 березня), атакували Україну загалом противник атакував 133 ударними БпЛА Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 70 із них — «шахеди»).
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла, Шаталово, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 109 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни;
- зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на семи локаціях.
Зокрема, пізно ввечері 18 березня ворожий безпілотник атакував Головне Управління СБУ у Львівській області. Є руйнування.
Про це у своєму Telgram-каналі повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Також у Львові виявляють уламки БпЛА. Якщо натрапите на таку знахідку, у жодному разі не підходьте — може здетонувати. Одразу викликайте поліцію та ДСНС, — наголосив він.