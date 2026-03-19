Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 березня (з 18.00 18 березня), атакували Україну загалом противник атакував 133 ударними БпЛА Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 70 із них — «шахеди»).

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла, Шаталово, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

протиповітряною обороною збито/подавлено 109 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни;

зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на семи локаціях.

Зокрема, пізно ввечері 18 березня ворожий безпілотник атакував Головне Управління СБУ у Львівській області. Є руйнування.

Про це у своєму Telgram-каналі повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.