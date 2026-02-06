Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов на Днепропетровщине, фото: ГСЧС
Росіяни завдали цілеспрямованого удару по пожежно-рятувальному підрозділу на Дніпропетровщині.
Про це сьогодні, 6 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.
Ввечері ворог атакував пожежно-рятувальну частину селища Межова Синельниківського району, — вказано в повідомленні. — Внаслідок удару пошкоджено стіни та вікна будівлі.
Рятувальники не постраждали.
Загалом сьогодні російських атак зазнали Нікопольский та Синельниківський райони, повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.
Протягом дня агресор:
- атакував Нікопольщину FPV-дронами та артилерією. Потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська, Марганецька громади. Пошкоджені 12 приватних будинків, 5 господарських споруд, парник, гараж, авто, газогони та лінія електропередач. Понівечені підприємства;
- атакував БПЛА Синельниківщину — під ударом були Васильківська і Миколаївська громади. Постраждав 38-річний чоловік. Є пошкодження на території підприємства. Горів екскаватор.