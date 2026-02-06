Последствия российских обстрелов на Днепропетровщине, фото: ГСЧС

Ракурс

Росіяни завдали цілеспрямованого удару по пожежно-рятувальному підрозділу на Дніпропетровщині.

Про це сьогодні, 6 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Ввечері ворог атакував пожежно-рятувальну частину селища Межова Синельниківського району, — вказано в повідомленні. — Внаслідок удару пошкоджено стіни та вікна будівлі.

Рятувальники не постраждали.

Загалом сьогодні російських атак зазнали Нікопольский та Синельниківський райони, повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.

Протягом дня агресор: