Последствия атаки российских беспилотников в Одессу, фото: Олег Кипер

Ракурс

Російські безпілотники в ніч на сьогодні, 19 березня, атакували Одещину.

В Одесі атака призвела до руйнувань та пожеж у житлових будинках у трьох районах міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На жаль, постраждало троє людей, із заблокованих квартир врятовано трьох мешканців — розповів він.

Зазначається, що:

один із «Шахедів» влучив у багатоповерхівку — частково зруйновано кілька квартир, фасад та скління будинку;

уражено територію комунального підприємства, пошкоджено частину обладнання та 11 транспортних засобів.