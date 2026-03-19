Наслідки атаки російських безпілотників на Одесу, фото: Олег Кіпер
В Одесі пожежі та руйнування внаслідок атаки російських безпілотників (ФОТО, ВІДЕО)
Російські безпілотники в ніч на сьогодні, 19 березня, атакували Одещину.
В Одесі атака призвела до руйнувань та пожеж у житлових будинках у трьох районах міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
На жаль, постраждало троє людей, із заблокованих квартир врятовано трьох мешканців — розповів він.
Зазначається, що:
- один із «Шахедів» влучив у багатоповерхівку — частково зруйновано кілька квартир, фасад та скління будинку;
- уражено територію комунального підприємства, пошкоджено частину обладнання та 11 транспортних засобів.
Всі пожежі ліквідовані рятувальниками. На місцях подій продовжують працювати екстрені та комунальні служби, триває ліквідація наслідків. Правоохоронні органи фіксують чергові воєнні злочини країни-агресора проти цивільного населення Одещини, — додав Кіпер.