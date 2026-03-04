Уничтожение российской техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n212428-na-kurschine-ukrainskie-bpla-unichtojili-sklad-avtomobilnoy-tehniki-rashistov-video.html

Ракурс

На Курщині оператори ударних БпЛА 80-ї окремої десантно-штурмової бригади днями виявили та знищили невеликий склад автомобільної техніки російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 4 березня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Серед знищеної техніки рашистів:

«буханки»;

квадроцикл;

позашляховики.

Усе це ворог використовував для транспортування своїх військових і необхідних припасів до Сумської області. Тож продовжуємо зменшувати наступальний потенціал противника, — зазначають у бригаді.

На опублікованому відео показано, як FPV-дрон завдає удару по бензобаку однієї з «буханок», що призводить до пожежі, котра знищує решту техніки у будівлі.