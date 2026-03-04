Новости
Уничтожение российской техники, скриншот видео

На Курщине украинские БПЛА уничтожили склад автомобильной техники рашистов (ВИДЕО)

4 мар 2026, 21:38
На Курщині оператори ударних БпЛА 80-ї окремої десантно-штурмової бригади днями виявили та знищили невеликий склад автомобільної техніки російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 4 березня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Серед знищеної техніки рашистів:

  • «буханки»;
  • квадроцикл;
  • позашляховики.

Усе це ворог використовував для транспортування своїх військових і необхідних припасів до Сумської області. Тож продовжуємо зменшувати наступальний потенціал противника, — зазначають у бригаді.

На опублікованому відео показано, як FPV-дрон завдає удару по бензобаку однієї з «буханок», що призводить до пожежі, котра знищує решту техніки у будівлі.

