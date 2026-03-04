Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n212429-trehstoronnie-peregovory-perenesli-iz-za-situacii-vokrug-irana-zelenskiy.html

Ракурс

Наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США наразі не має точної дати та місця проведення.

Про це сьогодні, 4 березня, повідомило видання «Суспільне» з посиланням на джерело в українській делегації.

Дати та місця проведення наступного раунду тристоронніх переговорів поки немає, — зазначило джерело видання.

Президент України Володимир Зеленський в опублікованому вчора, 3 березня, інтерв’ю італійському виданню Corriere Della Sera висловлював сподівання, що атака США на Іран не позначиться на тристоронніх переговорах з РФ. Тоді він зазначав, що черговий раунд має відбутися 5 або 6 березня.

У своєму сьогоднішньому вечірньому відеозверненні Зеленський за результатами зустрічі з головою української делегації Рустемом Умєровим повідомив, що наразі «немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі».

Ми продовжуємо фактично в щоденному режимі спілкуватись з Америкою. Зараз через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі. Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова, — зазначив Зеленський.

Джерело: «Суспільне», Володимир Зеленський