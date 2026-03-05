Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n212431-155-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-5-marta-vozdushnye-sily-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 березня (з 18.30 4 березня) атакували Україну загалом 155 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 100 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Брянська, Курська, Міллєрово і Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського та Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00: