ЗСУ уразили низку важливих цілей на ТОТ, фото: Генштаб ЗСУ

Ракурс

Сили оборони у ніч на 4 березня уразили низку важливих цілей на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Було уражено:

склад зберігання боєприпасів поблизу Нижньої Кринки на тимчасово окупованій Донеччині;

склаж матеріально-технічних засобів неподалік Чистякового на ТОТ Донеччини;

наземний ретранслятор пункту управління ударними БпЛА типу «Герань"/"Гербера» в районі Чорноморського у тимчасово окупованому українському Криму.

Також українські військові били по скупченнях живої сили противника в околицях Березового на Дніпропетровщині та біля Покровська Донецької області, — додали у Генштабі.

Втрати ворога та масштаби збитків уточнюються.