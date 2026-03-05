Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЗСУ уразили низку важливих цілей на ТОТ, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили військові склади та наземний ретранслятор БпЛА на ТОТ — Генштаб

5 бер 2026, 11:04
999

Сили оборони у ніч на 4 березня уразили низку важливих цілей на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Було уражено:

  • склад зберігання боєприпасів поблизу Нижньої Кринки на тимчасово окупованій Донеччині;
  • склаж матеріально-технічних засобів неподалік Чистякового на ТОТ Донеччини;
  • наземний ретранслятор пункту управління ударними БпЛА типу «Герань"/"Гербера» в районі Чорноморського у тимчасово окупованому українському Криму.

Також українські військові били по скупченнях живої сили противника в околицях Березового на Дніпропетровщині та біля Покровська Донецької області, — додали у Генштабі.

Втрати ворога та масштаби збитків уточнюються.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів