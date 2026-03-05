Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
ЗСУ уразили низку важливих цілей на ТОТ, фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони уразили військові склади та наземний ретранслятор БпЛА на ТОТ — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n212435-syly-oborony-urazyly-viyskovi-sklady-ta-nazemnyy-retranslyator-bpla-na-tot-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони у ніч на 4 березня уразили низку важливих цілей на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Було уражено:
- склад зберігання боєприпасів поблизу Нижньої Кринки на тимчасово окупованій Донеччині;
- склаж матеріально-технічних засобів неподалік Чистякового на ТОТ Донеччини;
- наземний ретранслятор пункту управління ударними БпЛА типу «Герань"/"Гербера» в районі Чорноморського у тимчасово окупованому українському Криму.
Також українські військові били по скупченнях живої сили противника в околицях Березового на Дніпропетровщині та біля Покровська Донецької області, — додали у Генштабі.
Втрати ворога та масштаби збитків уточнюються.