Последствия российской атаки на Киев 5 февраля, фото: Киевская городская прокуратура

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 лютого, атакували безпілотниками Київ.

В результаті постраждалі та пошкоджені будівлі. Про це повідомляють прес-служба Київської міської прокуратури.

Станом на ранок відомо про двох потерпілих у Солом’янському районі столиці — це жінки 79 та 80 років. Одну з них госпіталізовано, — розповіли у прокуратурі.

Також внаслідок атаки:

у чотирьох районах Києва — Дарницькому, Оболонському, Солом’янському, Шевченківському — пошкоджено 11 житлових будинків, гуртожиток, дитячий садок та офісну будівлю;

внаслідок падіння уламків БПЛА постраждали три автомобілі.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення військовими РФ воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).