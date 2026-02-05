Последствия российских обстрелов Днепропетровской области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n211883-rashisty-nochu-atakovali-chetyre-rayona-dnepropetrovschiny-est-razrusheniya-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 лютого, атакували Дніпропетровщину — відразу в чотирьох районах зафіксовані руйнування.

Про це у своїх Telegram-каналах повідомили прес-служба ДСНС та очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа.

Зафіксовані такі наслідки:

у Синельниківському районі — внаслідок атаки безпілотників виникли пожежі. Пошкоджені підприємство, адмінбудівля, приватне житло та господарчі споруди;

у Павлоградському районі — через влучання БПЛА пошкоджена гімназія;

також були атаковані Криворізький та Нікопольській райони;

по Криворізькому району ворог здійснив ракетну атаку. без загиблих і постраждалих;

Нікопольський район постраждав від ворожих FPV-дронів та артилерії. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади.

Рятувальники ліквідували всі пожежі. В усіх випадках без жертв.